У Смілі чули вибухи: Повітряні сили повідомляли про ракетну загрозу
Зранку 25 квітня у місті Сміла Черкаської області чули вибухи. Про це повідомив кореспондент LIGA.net.
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О 06:24 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Черкаській і Київській областях.
О 06:26 – про швидкісну ціль на Черкаси.
За даними видання, вибухи чули близько 06:30.
- 17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста.
- За словами виконувача обов'язків мера Чернігова Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.
- Національна поліція повідомляла, що внаслідок атаки загинула 25-річна лейтенантка поліції Аліна Миколаєць. Станом на 16:00 17 квітня було відомо про 17 загиблих.
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