У Смілі чули вибухи: Повітряні сили повідомляли про ракетну загрозу

Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про ракетну загрозу

Вибух. Ілюстративне зображення (Фото: скриншот з відео)

Зранку 25 квітня у місті Сміла Черкаської області чули вибухи. Про це повідомив кореспондент LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

О 06:24 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Черкаській і Київській областях.

О 06:26 – про швидкісну ціль на Черкаси.

За даними видання, вибухи чули близько 06:30.

17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста.

За словами виконувача обов'язків мера Чернігова Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

Національна поліція повідомляла, що внаслідок атаки загинула 25-річна лейтенантка поліції Аліна Миколаєць. Станом на 16:00 17 квітня було відомо про 17 загиблих.

Читайте також: Росія тричі вдарила ракетами по Чернігову. LIGA.net публікує кадри та розповіді очевидців – фото