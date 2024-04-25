В Смеле слышали взрывы: Воздушные силы сообщали о ракетной угрозе

Взрыв. Иллюстративное изображение (Фото: скриншот из видео)

Утром 25 апреля в Смеле Черкасской области слышали взрывы. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net.

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В 06:24 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Черкасской и Киевской областях.

В 06:26 – о скоростной цели на Черкассы.

По данным издания, взрывы слышали около 06:30.

17 апреля российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города.

три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города. По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Ломако, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.

по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова. Национальная полиция сообщала , что в результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Миколаец. По состоянию на 16:00 17 апреля было известно о 17 погибших.

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