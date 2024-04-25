В Смеле слышали взрывы: Воздушные силы сообщали о ракетной угрозе
Утром 25 апреля в Смеле Черкасской области слышали взрывы. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В 06:24 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Черкасской и Киевской областях.
В 06:26 – о скоростной цели на Черкассы.
По данным издания, взрывы слышали около 06:30.
- 17 апреля российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города.
- По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Ломако, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.
- Национальная полиция сообщала, что в результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Миколаец. По состоянию на 16:00 17 апреля было известно о 17 погибших.
Читайте также: Россия трижды ударила по Чернигову. LIGA.net публикует кадры и рассказы очевидцев – фото