Росія вдарила по Черкаському району: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, є постраждалі

Зранку 25 квітня, близько 06:30, у місті Сміла Черкаської області чули вибухи, повідомляла LIGA.net

ДСНС. Ілюстративне зображення (Фото: ДСНС)

Зранку 25 квітня Росія атакувала Черкаський район: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, шестеро людей постраждали. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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За його даними, по швидкісній цілі, про яку зранку повідомляли Повітряні сили Збройних Сил України, відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.

"Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Усі служби на місці", – зазначив Табурець.

Зранку 25 квітня, близько 06:30, у місті Сміла Черкаської області чули вибухи, повідомляла LIGA.net.

Росія з березня 2024 року активізувала удари по енергосистемі, зокрема, в ніч проти 22 березня РФ використала для атаки на Україну 63 дрони-камікадзе та 88 ракет різного типу.

Голова правління НЕК "Укренерго" назвав російський обстріл у ніч проти 22 березня найбільшою атакою на енергетичну систему України за час війни.

Вночі 29 березня Росія масовано атакувала енергетичні об'єкти України: пошкодили теплові та гідроелектростанції в центрі й на заході країни.

Внаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині.

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