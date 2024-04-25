РФ ударила по Черкасскому району: поврежден объект критической инфраструктуры, есть жертвы

Утром 25 апреля, около 06:30, в городе Смела Черкасской области слышали взрывы, сообщала LIGA.net

ГСЧС. Иллюстративное изображение (Фото: ДСНС)

Утром 25 апреля Россия атаковала Черкасский район: поврежден объект критической инфраструктуры, шесть человек пострадали. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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По его данным, по скоростной цели, о которой утром сообщали Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе.

"Без погибших. Сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек. Все службы на месте", – отметил Табурец.

Утром 25 апреля около 06:30 в городе Смела Черкасской области слышали взрывы, сообщала LIGA.net.

Россия с марта 2024 года активизировала удары по энергосистеме, в частности, в ночь на 22 марта РФ использовала для атаки на Украину 63 дрона-камикадзе и 88 ракет разного типа.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" назвал российский обстрел в ночь на 22 марта самой большой атакой на энергетическую систему Украины за время войны.

Ночью 29 марта Россия массированно атаковала энергетические объекты Украины: повредили тепловые и гидроэлектростанции в центре и западе страны.

В результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

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