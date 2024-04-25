Предварительно "Искандер": ВС рассказали об утренней атаке на Черкасскую область
Утром 25 апреля российская армия атаковала Черкасскую область ракетой "Искандер-К": повреждено железнодорожное сообщение. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.
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По словам спикера, под утро россияне выпустили одну ракету, предварительно "Искандер-К", по городу Смела в Черкасской области.
"Там была поражена гражданская инфраструктура, повреждено логистическое железнодорожное сообщение. Кроме того, в результате удара повреждены административные здания, автомобили и гражданское имущество", – детализировал он.
- Утром 25 апреля, около 06:30, в городе Смела Черкасской области слышали взрывы, сообщала LIGA.net.
- Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры, шесть человек пострадали.
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