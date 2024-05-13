Обстрілювали Україну ракетами: розвідка ідентифікувала росіян та їхнє командування

ГУР ідентифікувало офіцерів та льотчиків ЗС РФ, які обстрілювали Україну з бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3

Ту-22М3 (Фото: ресурси російських пропагандистів)

Українські розвідники ідентифікували російських окупантів, причетних до завдання ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Йдеться про особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ.

До складу 22-ї ВБАД входять:

→ 121-й важкий бомбардувальний авіаційний полк - в/ч 85927, аеродром базування "Енгельс" Саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

→ 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк – в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка" Калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Розвідники наголосили, що встановили особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).

Ідентифіковано 29 російських воєнних злочинців. Повний список окупантів можна подивитися тут.

Останній масований ракетний обстріл з боку РФ стався 8 травня. Тоді Росія запустила по Україні 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 (і ще десять інших), із них 33 були збиті.

8 травня видання Defense Express повідомило, що Росія почала виробляти та застосовувати в Україні модернізовану версію ракет Х-101 з подвійною бойовою частиною.

Читайте також: Росіяни виготовляють щомісяця близько 40 балістичних ракет "Іскандер" – джерело