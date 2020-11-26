Обвиняемый в убийствах на Майдане экс-беркутовец хочет возобновиться в полиции через суд

Бывший сотрудник спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко, обвиняемый в расстреле и убийстве протестующих на Майдане в феврале 2014 года, пытается возобновиться на службе в полиции через суд. Об этом заявил его адвокат Стефан Решко в комментарии hromadske.

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"Его уволили из-за прогула якобы в связи с тем, что он после 29 декабря не вышел на работу. А он после 29 декабря был направлен под контролем Украины к линии разграничения (на Донбассе – ред.)... Маринченко был (в полиции – ред.). Его просто отстранили от должности, но не уволили. Поэтому он все время продолжал считаться полицейским", – заявил адвокат.

Суд зарегистрировал иск по упрощенной процедуре – без вызова и уведомления сторон. По словам адвоката, сторона защиты и сторона Нацполиции Киева в иске предоставили свои объяснения по делу. Когда начнется рассмотрение – пока неизвестно.

28 декабря 2019 года стало известно, что пятеро экс-сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемых в расстреле протестующих на Майдане, были включены в списки по обмену людьми между Украиной и Россией.

В тот же день суд заменил арест экс-беркутовцев на освобождение под личное обязательство. Такое решение было принято в преддверии готовящегося обмена удерживаемыми лицами.

29 декабря бывших беркутовцев выдали боевикам в рамках обмена.

8 февраля стало известно, что Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев.

Владислав Сердюк

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