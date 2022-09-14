Объятья Украины и РФ. Кислица отреагировал на акцию "пробивших дно" Amnesty International

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал аморальной кампанию британского филиала правозащитной организации Amnesty International по сбору денег "на российских политзаключенных" с QR-кодом на фирменных конвертах, где изображены два обнимающихся стилизованных человека – один в цветах флага Украины, другой – РФ.

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Снимок выложил в Twitter немецкий политолог Сергей Сумленный, сопроводив его подписью "Ничего нового. Просто AI привычно обеляет российский геноцид украинцев".

"Алмазные буры, используемые AI, чтобы опуститься еще ниже самого низкого уровня, безжалостно просверливают отверстия в каждом порядочном сердце, печатая такого рода аморальную пропаганду по сбору средств", – написал дипломат.

Кислица призвал дважды подумать, куда пойдут эти донаты: "Хватит уже бриллиантов!"

На конвертах написан призыв перечислить деньги якобы в помощь "узникам совести в России", на этот раз для художницы, музыканта и блогерши Александры Скочиленко, которую посадили в СИЗО за антивоенную агитацию, – ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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Євген Пилипенко

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