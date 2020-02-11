Обыски на 1+1. Зеленский не исключает конфликт с Коломойским

Президент Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с собственником телеканала 1+1, олигархом Игорем Коломойским после обысков, проведенных сотрудниками СБУ у журналистов проекта Гроші по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.
"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, – плюс один, один плюс один", - отметил Зеленский.
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По его словам, он любит телеканал 1+1, потому что "там наш продукт, потому что долгие отношения".
"Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать", - подчеркнул Зеленский.
Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос – кто заказал, второй – кто это сделал, третий – кто выкладывал эту информацию, надо развязать этот узел".
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