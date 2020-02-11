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Обыски на 1+1. Зеленский не исключает конфликт с Коломойским

Обыски на 1+1. Зеленский не исключает конфликт с Коломойским - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
11.02.2020, 14:37

Президент подчеркнул, что в расследовании дела о прослушке премьера "главный вопрос - кто заказал"

Президент Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с собственником телеканала 1+1, олигархом Игорем Коломойским после обысков, проведенных сотрудниками СБУ у журналистов проекта Гроші по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, – плюс один, один плюс один", - отметил Зеленский.

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По его словам, он любит телеканал 1+1, потому что "там наш продукт, потому что долгие отношения".

"Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать", - подчеркнул Зеленский.

Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос – кто заказал, второй – кто это сделал, третий – кто выкладывал эту информацию, надо развязать этот узел".

  • Запись разговора Гончарука с представителями экономического блока, в котором они обсуждали экономическую ситуацию в стране, а также знания президента в этой области, появились на YouTube 15 января.
  • 5 февраля 2020-го в офисе редакции программы "Гроші", которую ранее вел депутат от Слуги народа Александр Дубинский, СБУ провела обыск по делу о незаконной прослушке премьера. Изъяты два системных блока.
  • Также обыски прошли дома у двух журналистов 1+1 и у одного бывшего журналиста.
  • 6 февраля на заседании фракции Слуга народа президент сказал, что, по его данным, "пленки Гончарука" монтировались в помещении, которое вчера обыскала СБУ. Собеседник LIGA.net во фракции сообщил, что, по данным следствия, аудио загружали на YouTube по IP-адресу офиса 1+1.

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Владимир Зеленский обыски прослушка игорь коломойский 1+1 алексей гончарук александр дубинский
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