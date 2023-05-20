"Очень хорошо и важно". В Белом доме отреагировали на визит Зеленского Саудовскую Аравию

В Белом доме назвали важным визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию и обращение к Лиге арабских стран. Об этом заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге.

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Он отметил, что у США пока не было возможности узнать у Зеленского о подробностях его визита в Джидду, поскольку он находится в пути.

"У президента Байдена будет возможность услышать от президента Зеленского, как прошел этот визит", – сказал Салливан.

Советник Белого дома по нацбезопасности высоко оценил выступление Зеленского на саммите Лиги арабских стран.

"Мы думаем, что это очень хорошо и важно, что он был в Лиге арабских стран и имел возможность отстаивать с украинской точки зрения мир в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал Салливан.

19 мая Зеленский прилетел в Джидду и выступил на саммите Лиги арабских стран. Он рассказал об украинской формуле мира и призвал арабские страны присоединится к ее реализации.

Вечером стало известно, что президент встретится с Байденом на саммите G7 в Хиросиме.

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