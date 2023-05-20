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"Дуже добре й важливо". У Білому домі відреагували на візит Зеленського до Саудівської Аравії

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 10:06
Джейк Салліван (Фото: EPA)

У Білому домі назвали важливим візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії та звернення до Ліги арабських країн. Про це заявив радник із нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу.

Він зазначив, що США поки не мали можливості дізнатися у Зеленського про подробиці його візиту у Джидду, оскільки він перебуває в дорозі.

"У президента Байдена буде можливість почути від президента Зеленського, як пройшов цей візит", – сказав Салліван.

Радник Білого дому з національної безпеки високо оцінив виступ Зеленського на саміті Ліги арабських країн.

"Ми думаємо, що це дуже добре й важливо, що він був у Лізі арабських країн і мав можливість донести українську позицію світові для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", – сказав Салліван.

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Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийДжо Байденсаудівська аравіяДжейк СалліванЛіга арабських країн
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