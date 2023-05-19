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Зеленський зустрівся з наслідним принцом Саудівської Аравії – фото

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19.05.2023, 16:22
Зеленський зустрівся з наслідним принцом Саудівської Аравії – фото - Фото
Володимир Зеленський і Мухаммед ібн Салман (Фото: Telegram-канал президента)

Президент Володимир Зеленський 19 травня провів зустріч з наслідним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом. Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами президента, під час зустрічі вони детально обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру.

"Поінформував про безпекову ситуацію в нашій країні та протидію російському агресору. Розповів про головні елементи української формули миру", – вказав Зеленський.

Український лідер також відзначив успішну участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених.

"Ми зацікавлені у продовженні спільних зусиль заради звільнення людей. Вдячний Мухаммеду ібн Салману за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій", – додав президент.

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Олег Васьків
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Володимир Зеленськийзустрічсаудівська аравіяМухаммед ібн Салман
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