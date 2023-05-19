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Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 16:22
Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии – фото - Фото
Владимир Зеленский и Мухаммед ибн Салман (Фото: Telegram-канал президента)

Президент Владимир Зеленский 19 мая провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам президента, в ходе встречи они подробно обсудили актуальные двусторонние отношения и вопросы глобального характера.

"Проинформировал о ситуации в безопасности в нашей стране и противодействии российскому агрессору. Рассказал о главных элементах украинской формулы мира", – указал Зеленский.

Украинский лидер также отметил успешное участие Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных.

"Мы заинтересованы в продолжении совместных усилий ради освобождения людей. Благодарен Мухаммеду ибн Салману за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и принципиальную позицию в рамках международных организаций", – добавил президент.

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Олег Васькив
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Владимир ЗеленскийМухаммед ибн Салманвстречасаудовская аравия
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