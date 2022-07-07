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"Очень показательно". Ни один россиянин так и не пытался получить визу в Украину – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 21:43
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что после отмены безвизового режима со страной-агрессором РФ ни один россиянин не пытался получить визу для въезда в Украину. Об этом Кулеба сказал в эфире общенационального телемарафона.

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"Очень показательный момент: за семь дней функционирования визового режима (с 1 июля. – Ред.) на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который подался бы на получение украинской визы", – сказал Кулеба.

Министр сообщил, что за это время было более 100 звонков в МИД и посольства Украины в разных странах мира. Граждане РФ звонили с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно, но ни одной заявки на получение визы при этом не было.

"Это на самом деле исторический момент, который демонстрирует, до какого уровня агрессия Путина довела отношения не между нашими государствами, а между нашими народами. Ну, и настоящее отношение россиян к Украине это тоже подтверждает", – считает Кулеба.

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Оксана Житнюк
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