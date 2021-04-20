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"Очень сложно объяснять европейским партнерам". В Слуге народа осудили вечеринку Тищенко

20.04.2021, 15:23
Евгения Кравчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук осудила поведение народного депутата Николая Тищенко, который в разгар локдауна устроил вечеринку в одном из отелей Киева. Об этом она сказала в эфире Украина 24. 

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"Лично я очень негативно оцениваю такой уже второй случай. Очень сложно объяснять европейским партнерам, что мы хотим присоединиться к ЕС, когда здесь, где мы находимся (Парламентская ассамблея Совета Европы – ред.), ограничения одного человека во время обеда за столиком и просят, если двое сели, рассесться. Все ходят в масках даже на улицах, и очень большие штрафы", – сказала она.

По ее словам, разговор с Тищенко относительно устроенной им вечеринке будет вести глава фракции Давид Арахамия

  • 27 апреля 2020-го журналисты сняли на видео, как в ресторан Велюр Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция зафиксировала нарушения карантина в ресторане.
  • При этом сам Тищенко заверял, что в ресторане "иногда проходили личные встречи" с помощниками, с которыми он готовил "обширную программу преобразования" Киева.
  • 19 апреля этого года Тищенко устроил вечеринку в отеле Fairmont – полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм.

Читайте также: "Схемы" показали видео вечеринки депутата Тищенко в отеле во время локдауна

Станислав Стороженко
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Слуга народа Николай Тищенко отель карантин вечеринка Евгения Кравчук
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