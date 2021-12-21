Один из двух кандидатов в главы САП просит отложить конкурс из-за решения ОАСК

Кандидат в руководители Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк прислал в конкурсную комиссию заявление, в котором просит отложить конкурс до рассмотрения апелляции на решение Окружного админсуда Киева, который вчера назвал незаконной работу этой комиссии. Он также подчеркнул в заявлении, что для него принципиально участие в конкурсе на должность главы САП, а не руководителя 5 отдела.

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"Кандидат на должность главы САП Синюк просит не рассматривать его кандидатуру на руководителя 5 отдела, или отсрочить конкурс на руководителя САП до ознакомления с решением", – написала член комиссии Татьяна Николаенко в Facebook.

Она также сообщила, что комиссия предполагала взять перерыв на полчаса, чтобы ознакомиться с решением только что поступившего в комиссию решения ОАСК, но Драго Кос (международный эксперт, бывший председатель Группы государств против коррупции при Совете Европы – ред.) предложил продолжать собеседование.

20 декабря Окружной административный суд Киева отменил порядок проведения конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Решение ОАСК не вступит в силу без решения апелляционной инстанции.

На текущем (финальном) этапе работы комиссии по избранию руководителя САП остались два кандидата на должности руководителя ведомства и его заместителя – старший детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.

Следить за собеседованием можно по ссылке.

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Сергей Бережной

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