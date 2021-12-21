Один из двух кандидатов в главы САП просит отложить конкурс из-за решения ОАСК
Кандидат в руководители Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк прислал в конкурсную комиссию заявление, в котором просит отложить конкурс до рассмотрения апелляции на решение Окружного админсуда Киева, который вчера назвал незаконной работу этой комиссии. Он также подчеркнул в заявлении, что для него принципиально участие в конкурсе на должность главы САП, а не руководителя 5 отдела.
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"Кандидат на должность главы САП Синюк просит не рассматривать его кандидатуру на руководителя 5 отдела, или отсрочить конкурс на руководителя САП до ознакомления с решением", – написала член комиссии Татьяна Николаенко в Facebook.
Она также сообщила, что комиссия предполагала взять перерыв на полчаса, чтобы ознакомиться с решением только что поступившего в комиссию решения ОАСК, но Драго Кос (международный эксперт, бывший председатель Группы государств против коррупции при Совете Европы – ред.) предложил продолжать собеседование.
20 декабря Окружной административный суд Киева отменил порядок проведения конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Решение ОАСК не вступит в силу без решения апелляционной инстанции.
На текущем (финальном) этапе работы комиссии по избранию руководителя САП остались два кандидата на должности руководителя ведомства и его заместителя – старший детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.
Следить за собеседованием можно по ссылке.
- У САП нет постоянного руководителя с августа 2020-го, когда ее глава Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Его обязанности исполняет Максим Грищук.
- Назначение главы САП до декабря 2021 года – один из структурных маяков меморандума Украины с МВФ.
- В сентябре 2021 года Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи Зеленского и лидера США Джо Байдена.
- 9 декабря временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" сказала, что США ожидают назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры до конца года.
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