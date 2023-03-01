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"Один пистолет против трех пулеметов". В Воздушных силах сравнили силы Украины и РФ в небе

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 09:22
Юрий Игнат (скриншот видео)

На сегодняшний день Украина значительно уступает российским оккупантам в военной авиации. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Простыми словами, наш МиГ-29 против российского самолета Су-30, который модернизирован от Су-27, – это то же самое, что вы будете сидеть в окопе с пистолетом Макарова, а они – с автоматом или с пулеметом в 200 метрах. Вот это собственно, если сравнить так приблизительно по технологиям. И плюс у них еще три пулемета, а у вас – один пистолет. Вы можете теоретически им противостоять: где-то попробовать подползти, перестрелять их и так далее", – сравнил Игнат.

Он подчеркнул, что в обеспечении контроля над воздушным пространством ключевую роль играют количество вооружения и имеющиеся технологии.

"Именно поэтому нам нужны самолеты, такие как F-16, которые прошли этапы глубокой модернизации, которые могут на уровне противостоять врагу в воздухе и наносить высокоточные дальнобойные удары", – сказал спикер Воздушных сил.

Игнат пояснил, что советская техника не способна решать такие задачи.

"Пилоты делают все возможное, выдавливают из этой техники, что можно. Но нам нужны новые самолеты", – сказал Игнат.

  • 17 февраля 2023 года пять конгрессменов США от двух крупнейших партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине истребители F-16.
  • 24 февраля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил странам Европы современные истребители, если те отдадут свои советские Украине.
  • В тот же день премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова учить украинских пилотов на F-16.

Читайте также: В Пентагоне выступили против предоставления Украине F-16. На это есть причины

Наталія Медведєва
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война истребитель авиация миг-29 f-16 воздушные силы су-30 Юрий Игнат
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