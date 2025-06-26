Офис Генпрокурора: Обнаружен таможенник, который помогал вывозить валюту за взятку

По данным правоохранителей, таможенник помогал вывозить валюту за вознаграждение в размере 2% от суммы

Задержанный (Фото: t.me/pgo_gov_ua)

Главный государственный инспектор-кинолог управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил одного из территориальных органов Государственной таможенной службы подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый обеспечивал беспрепятственный вывоз иностранной валюты гражданами без процедуры декларирования.

За это таможенник получал 2% от суммы иностранной валюты, которая планировалась к перевозке. Правоохранители разоблачили сотрудника таможни во время получения очередной взятки.

Правоохранители отмечают, что на данный момент задокументированы три эпизода получения незаконной выгоды на общую сумму $8000.

Доказательства (Фото: t.me/pgo_gov_ua)

15 июня в Румынии задержали украинскую супружескую пару, которая пыталась пересечь границу с $1,4 млн (57,8 млн гривень) на себе.