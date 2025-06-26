Офіс Генпрокурора: Викрито митника, який допомагав вивозити валюту за хабар

За даними правоохоронців, митник допомагав вивозити валюту за винагороду у розмірі 2% від суми

Затриманий (Фото: t.me/pgo_gov_ua)

Головному державному інспектору-кінологу управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил одного з територіальних органів Держмитслужби повідомлено про підозру у хабарництві. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний забезпечував безперешкодне вивезення громадянами іноземної валюти без процедури декларування.

За це митник отримував 2% від суми іноземної валюти, яка планувалась до перевезення. Правоохоронці викрили працівника митниці під час одержання чергового відкату.

Правоохоронці зазначають, що наразі задокументовано три епізоди отримання неправомірної вигоди на загальну суму $8000.

Докази (Фото: t.me/pgo_gov_ua)

15 червня у Румунії затримали українське подружжя, яке намагалося перетнути кордон із $1,4 млн (57,8 млн грн) на собі.