Офис генпрокурора открыл дело по факту возможной слежки за Порошенко

По заявлению народных депутатов о слежке за пятым президентом Петром Порошенко Офис генпрокурора открыл уголовное производство. Расследование поручено Госбюро расследований. Об этом в Facebook сообщил депутат фракции Европейская солидарность Владимир Арьев.
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Он опубликовал ответ Офиса генпрокурора и выписку из Единого реестра досудебных расследований, подтверждающие начало уголовного производства.
По словам Арьева, за Порошенко следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе автомобильных номеров Украины.
В ЕРДР указано, что дело открыто "по факту незаконного сбора 11.06.2020 неустановленными служебными лицами правоохранительного органа конфиденциальной информации о народном депутате Порошенко П.А.".
Правовая квалификация - ч. 1 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) УК.