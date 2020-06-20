Офис генпрокурора открыл дело по факту возможной слежки за Порошенко

Петр и Марина Порошенко возле Печерского райсуда (Фото: Виталий Головин)

По заявлению народных депутатов о слежке за пятым президентом Петром Порошенко Офис генпрокурора открыл уголовное производство. Расследование поручено Госбюро расследований. Об этом в Facebook сообщил депутат фракции Европейская солидарность Владимир Арьев.

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Он опубликовал ответ Офиса генпрокурора и выписку из Единого реестра досудебных расследований, подтверждающие начало уголовного производства.

По словам Арьева, за Порошенко следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе автомобильных номеров Украины.

В ЕРДР указано, что дело открыто "по факту незаконного сбора 11.06.2020 неустановленными служебными лицами правоохранительного органа конфиденциальной информации о народном депутате Порошенко П.А.".

Правовая квалификация - ч. 1 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) УК.

10 июня Порошенко пришел в Госбюро расследований как свидетель по делу о картинах, но там ему попытались вручить подозрение по делу о назначении Сергея Семочко на должность замглавы Службы внешней разведки.

Порошенко считает , что не получил подозрение.

18 июня Печерский районный суд пытался избрать меру пресечения Порошенко. Офис генпрокурора сначала рассматривал возможность ходатайствования о содержании политика под стражей с правом внесения залога, однако затем решил смягчить меру до личного обязательства. Заседание перенесли на 1 июля.