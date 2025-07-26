Офис Генпрокурора: Задержан чиновник ТЦК, который требовал $3500 за снятие с розыска
Должностное лицо Киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали за вымогательство $3500 для снятия с розыска военнообязанного. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, чиновник требовал и получил от гражданина $3500 за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП.
Мужчину задержали во время получения взятки, ему сообщили о подозрении.
Также по ходатайству прокуратуры задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
- Правоохранители регулярно разоблачают новые схемы уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. В начале июля сообщалось о задержании 21 подозреваемого в создании различных схем уклонения от мобилизации, среди которых руководители учебных заведений и врачи разного профиля.
- 14 июля работнику одного из киевских судов сообщили о подозрении работнику одного из киевских судов в вымогательстве денег за помощь в обновлении военно-учетных данных в ТЦК Киевской области.
Комментарии (0)