Офис Генпрокурора: Задержан чиновник ТЦК, который требовал $3500 за снятие с розыска

Чиновника киевского ТЦК задержали во время получения взятки

Задержанный (Фото: Офис генпрокурора)

Должностное лицо Киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали за вымогательство $3500 для снятия с розыска военнообязанного. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник требовал и получил от гражданина $3500 за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП.

Мужчину задержали во время получения взятки, ему сообщили о подозрении.

Также по ходатайству прокуратуры задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора