Офіс Генпрокурора: Затримано посадовця київського ТЦК, який вимагав $3500 за зняття з розшуку

Посадовця київського ТЦК затримали під час отримання хабаря

Затриманий (Фото: Офіс генпрокурора)

Посадовця Київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали за вимагання $3500 для зняття з розшуку військовозобов’язаного. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від громадянина $3500 за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.

Чоловіка затримали під час отримання хабаря, йому повідомили про підозру.

Також за клопотанням прокуратури затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора