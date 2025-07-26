Офіс Генпрокурора: Затримано посадовця київського ТЦК, який вимагав $3500 за зняття з розшуку
Посадовця Київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали за вимагання $3500 для зняття з розшуку військовозобов’язаного. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від громадянина $3500 за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.
Чоловіка затримали під час отримання хабаря, йому повідомили про підозру.
Також за клопотанням прокуратури затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
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