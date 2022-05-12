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Офис президента ответил херсонским коллаборантам: Все видим и фиксируем, пощады не будет

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 13:00
Офис президента ответил херсонским коллаборантам: Все видим и фиксируем, пощады не будет - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на намерение "гауляйтеров" Херсонской области просить российского диктатора Владимира Путина присоединить украинский регион к России. Подоляк предупредил: украинские органы фиксируют все преступления и имена коллаборантов.

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Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов второй день подряд заявляет, что оккупанты обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав РФ, и "никаких ХНР и референдумов не будет". Сегодня он заявил, что "это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы". Мэр Херсона Игорь Колыхаев просил ОП немедленного вмешательства и официального заявления украинской власти о том, что Украина борется за Херсон.

Подоляк высказал официальную позицию ОП по этому поводу: "Офис президента отслеживает все движения российских оккупантов в Херсонской области. Все. Мы фиксируем преступления россиян в полном объеме – насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи имущества, попытки создать фиктивные управленческие структуры. Видим и знаем обо всем. Все преступления документально фиксируются, и в финале будут совершенно разгромные уголовные последствия".

Он отметил, что украинские органы также фиксируют все немногочисленные имена коллаборантов, и каждого из них обязательно будет ждать скамья подсудимых.

"Интенсивность войны сегодня такова, что никакой пощады предателям больше не будет. Поэтому еще раз повторю: каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамья подсудимых с последующими большими тюремными сроками. Это если они доживут до своих личных судов, а не получат "награду" уже сейчас. Наш специальный "наградный отдел" работает круглосуточно. Просто ждите своей очереди!" – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что Херсонская область – это украинская земля, и она будет освобождена ВСУ независимо от сочинения новых названий или идей для присоединения к другим "российским бандитским галактикам". 

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с РФ, если оккупанты убьют людей в Мариуполе или проведут "референдум" о так называемой ХНР в Херсоне.
  • По данным разведки США, Россия попытается аннексировать оккупированные Донецкую и Луганскую области примерно в середине мая и создать аналогичную "народную республику" в Херсоне.
  • Вчера спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что незаконную аннексию Херсона нужно проводить по примеру оккупации украинского Крыма, намекнув на необходимость псевдореферендума.

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Оксана Житнюк
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