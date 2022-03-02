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Офис президента: Продолжение переговоров с РФ возможно, нужна содержательная повестка дня

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 11:25

Возможность продолжения переговоров с Россией "обсуждается", но для них нужна "содержательная повестка дня". Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил Reuters.

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Отвечая на вопрос агентства о дате проведения следующего раунда переговоров, Подоляк сказал: "Это пока на этапе обсуждений, (для переговоров) нужна содержательная повестка дня". 

Первый раунд переговоров Украины и России прошел на реке Припять возле украинско-беларуской границы 28 февраля.

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Сергей Бережной
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