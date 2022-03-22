Охота на Медведчука: Венедиктова рассказала, как идут поиски беглого кума Путина

У правоохранителей есть несколько версий, где именно может скрываться сбежавший из-под домашнего ареста Виктор Медведчук, его поиски продолжаются. Об этом сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Украинской правде.

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Венедиктова сообщила, что прокуратура координирует работу следственных органов по поиску беглого лидера ОПЗЖ, обвиненного в государственной измене. По ее словам, отрабатываются несколько оперативных версий.

Венедиктова дала понять, что обыски ведутся в нескольких городах, но конкретику она сообщить не может.

Генпрокурор также заявила, что если Медведчук и выехал из Украины, то сделал он это нелегально, поскольку пересечение им границы не зарегистрировано.

Сергей Бережной

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