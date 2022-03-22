Охота на Медведчука: Венедиктова рассказала, как идут поиски беглого кума Путина
У правоохранителей есть несколько версий, где именно может скрываться сбежавший из-под домашнего ареста Виктор Медведчук, его поиски продолжаются. Об этом сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Украинской правде.
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Венедиктова сообщила, что прокуратура координирует работу следственных органов по поиску беглого лидера ОПЗЖ, обвиненного в государственной измене. По ее словам, отрабатываются несколько оперативных версий.
Венедиктова дала понять, что обыски ведутся в нескольких городах, но конкретику она сообщить не может.
Генпрокурор также заявила, что если Медведчук и выехал из Украины, то сделал он это нелегально, поскольку пересечение им границы не зарегистрировано.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене. По версии следствия, оба в 2015 году вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. 9 июля его продлили до 7 сентября.
- 8 октября 2021 года Медведчуку объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).
- 21 февраля 2022 года сообщалось о вывозе имущества из особняка Медведчука. По данным Bihus.Info, было выпущено постановление о снятии с Медведчука браслета, и он может в любое время уехать.
- 27 февраля МВД подтвердило, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
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