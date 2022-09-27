Охота с дроном-камикадзе на российский танк – силы спецопераций СБУ показали видео

Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины опубликовал видео уничтожения двух танков оккупантов с помощью дронов.

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В пояснении к видео указывается, что танки уничтожено на Херсонском направлении.

Удар по одному из танков был нанесен дроном-камикадзе, второй танк оккупантов был выслежен дроном в лесопосадке и уничтожен кумулятивным зарядом.

26 сентября Силы спецопераций ВСУ показали видео уничтожения экипажей трех российских"Тигров".

Сергій Бережний

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