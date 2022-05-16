Оккупанты без остановки обстреливают Северодонецк: погибли 10 человек
16.05.2022, 19:13
Фото: t.me/luhanskaVTSA
В результате сегодняшних обстрелов российскими оккупантами Северодонецка погибли, по меньшей мере, 10 человек. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"Рашисты без остановки лупят по Северодонецку. Не менее 10 погибших", – написал он.
При этом проверить местность из-за новых обстрелов крайне сложно, отметил глава ОВА.
"Убедительно прошу: если вы решили оставаться в городе – находитесь постоянно в укрытиях", – обратился Гайдай к жителям Северодонецка.
Спасатели продолжают поиски пострадавших.
- 6 мая Гайдай сообщал, что жители Северодонецка отказываются эвакуироваться. В городе, на который российские оккупанты наступают с разных направлений, осталось более 15 000 человек.
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