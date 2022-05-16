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Оккупанты без остановки обстреливают Северодонецк: погибли 10 человек

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 19:13
Оккупанты без остановки обстреливают Северодонецк: погибли 10 человек - Фото
Фото: t.me/luhanskaVTSA

В результате сегодняшних обстрелов российскими оккупантами Северодонецка погибли, по меньшей мере, 10 человек. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Рашисты без остановки лупят по Северодонецку. Не менее 10 погибших", – написал он.

При этом проверить местность из-за новых обстрелов крайне сложно, отметил глава ОВА.

"Убедительно прошу: если вы решили оставаться в городе – находитесь постоянно в укрытиях", – обратился Гайдай к жителям Северодонецка.

Спасатели продолжают поиски пострадавших.

  • 6 мая Гайдай сообщал, что жители Северодонецка отказываются эвакуироваться. В городе, на который российские оккупанты наступают с разных направлений, осталось более 15 000 человек. 

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Вадим Ребрина
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Донбасс северодонецк Сергей Гайдай
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