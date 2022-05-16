"Враг получил на орехи в Боровском". Гайдай о битве за Северодонецк

Российские войска наступают на Северодонецк с севера и юга. Чтобы сдержать их, со стороны Рубежного взорвали мосты, а у Боровского на юге россиян вынудили отступить, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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"В Луганской области враг продолжает наступать, бои продолжаются почти круглосуточно. Вчера днем орки снова штурмовали Тошковку и Камышеваху. А в Боровском, находящемся возле Северодонецка, получили на орехи, понесли потери и отступили", – говорится в Facebook Гайдая.

Ночью активных боевых действий в этом районе не было, но Россия обстреливала город. Повреждения получили семь многоэтажек.

Есть разрушения и в других населенных пунктах области: 20 домов повреждены в Камышевахе, Катериновке, Новозвановке и Троицком. В Горской громаде восемь частных домов и три многоэтажки.

Вашингтонский Институт военных исследований (ISW) заявил, что битва за Донбасс сейчас свелась к битве за Северодонецк. Не в силах взять в "клещи" весь юго-восток Украины, Россия сосредоточилась на том, чтобы выйти к административным границам Луганской области.

Андрей Водяный

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