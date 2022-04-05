Оккупанты бросают не только трупы, но и живых. Глава Сумской ОВА просит не ходить в лес

Российские оккупанты, которых выгнали из Сумской области, бросают после отступления не только трупы своих военных, но и живых. Мирных жителям по-прежнему опасно покидать пределы населенных пунктов или ходить в лес. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Орки не забирают трупы своих военных – к этому мы привыкли еще с самого начала. А теперь оставляют и живых. Поэтому я еще раз прошу мирное население: будьте осторожны на дорогах, за пределами населенных пунктов общин! Также напоминаем о запрете на посещение леса", – предупредил глава ОВА.

По его словам, районы области постепенно приходят в себя после оккупации, получают гуманитарную помощь, стройматериалы, лекарства.

"На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, троих замученных украинцев. Мирных жителей", – рассказал Живицкий о ситуации в Конотопском районе.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.

На улицах пригорода Киева обнаружили тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

Главное управление разведки Минобороны выложило в открытый доступ список военнослужащих российской 64 отдельной мотострелковой бригады, которые могут быть причастны к массовым убийствам гражданских лиц в Буче.

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Наталия Медведева

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