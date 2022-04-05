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Оккупанты бросают не только трупы, но и живых. Глава Сумской ОВА просит не ходить в лес

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05.04.2022, 04:54
Оккупанты бросают не только трупы, но и живых. Глава Сумской ОВА просит не ходить в лес - Фото
Сумская область (Фото: Facebook Дмитрий Живицкого)

Российские оккупанты, которых выгнали из Сумской области, бросают после отступления не только трупы своих военных, но и живых. Мирных жителям по-прежнему опасно покидать пределы населенных пунктов или ходить в лес. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Орки не забирают трупы своих военных – к этому мы привыкли еще с самого начала. А теперь оставляют и живых. Поэтому я еще раз прошу мирное население: будьте осторожны на дорогах, за пределами населенных пунктов общин! Также напоминаем о запрете на посещение леса", – предупредил глава ОВА.

По его словам, районы области постепенно приходят в себя после оккупации, получают гуманитарную помощь, стройматериалы, лекарства.

"На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, троих замученных украинцев. Мирных жителей", – рассказал Живицкий о ситуации в Конотопском районе.

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Наталия Медведева
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сумская область война дмитрий живицкий
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