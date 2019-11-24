Оккупанты дали крымчанину 8 лет административного надзора

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Фигуранту сфабрикованного Россией "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примову Советский районный суд Республики Марий Эл, РФ, вынес приговор в виде восьми лет административного надзора. Об этом в Facebook сообщила правозащитная организация Крымская солидарность.

Срок ареста Примова истекает в феврале 2020 года. С момента освобождения за ним будет установлен административный наздор. Примов обязан будет в течение восьми лет находиться дома с 22:00 до 06:00, не покидать территорию оккупированного Крыма или территорию города (как установит суд) и дважды в месяц отмечаться в суде.

Международная исламская политическая организация Хизб ут-Тахрир признана в РФ террористической и запрещена с 2003 года.

12 ноября военный суд российского Ростова-на-Дону приговорил шестерых крымских татар, фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" к различным срокам колонии строго режима.