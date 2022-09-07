Оккупанты демонтировали лазерную иллюминацию на Площади Свободы в Мариуполе – мэрия 

Во временно оккупированном РФ Мариуполе россияне демонтируют лазерную иллюминацию на Площади Свободы. Об этом написал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

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Андрющенко сообщил, что оккупанты демонтировали весь комплекс лазерной подсветки Площади Свободы, включая систему контроля.

Хотя оккупационная администрация заявляет, что это сделано "для ремонта", Андрющенко считает, что речь снова идет о мародерстве. Он напоминает, что до иллюминации "в ремонт" безвозвратно ушли городской ледовый каток, фонтан в Театральном сквере и даже уникальная детская площадка.

"Пришел черед лазерной иллюминации, которая получила в свое время несколько международных премий", – пишет Андрющенко.

На временно оккупированных Россией территориях усилилось мародерство, россияне грабят местные сельскохозяйственные и промышленные предприятия, сообщил Михаил Подоляк.

15 августа Офис генпрокурора заявил, что установил личности российских военных, которые мародерствовали в Буче.

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Сергій Бережний

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