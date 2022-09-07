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Оккупанты демонтировали лазерную иллюминацию на Площади Свободы в Мариуполе – мэрия 

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 11:54
Оккупанты демонтировали лазерную иллюминацию на Площади Свободы в Мариуполе – мэрия  - Фото
Лазерная иллюминация на Площади Свободы в Мариуполе (Фото - mariupolrada.gov.ua)

Во временно оккупированном РФ Мариуполе россияне демонтируют лазерную иллюминацию на Площади Свободы. Об этом написал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

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Андрющенко сообщил, что оккупанты демонтировали весь комплекс лазерной подсветки Площади Свободы, включая систему контроля. 

Хотя оккупационная администрация заявляет, что это сделано "для ремонта", Андрющенко считает, что речь снова идет о мародерстве. Он напоминает, что до иллюминации "в ремонт" безвозвратно ушли городской ледовый каток, фонтан в Театральном сквере и даже уникальная детская площадка. 

"Пришел черед лазерной иллюминации, которая получила в свое время несколько международных премий", – пишет Андрющенко.

  • На временно оккупированных Россией территориях усилилось мародерство, россияне грабят местные сельскохозяйственные и промышленные предприятия, сообщил Михаил Подоляк.

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Сергій Бережний
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