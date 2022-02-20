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Оккупанты готовят на Донбассе новые провокации — ОТГ "Восток"

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 12:32
Оккупанты готовят на Донбассе новые провокации — ОТГ
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

Пропагандисты российско-оккупационных войск готовят очередные провокации с обстрелами населенных пунктов на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

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По данным разведки, "главный специалист министерства информации" террористической организации ДНР Александр Гриценко лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника, то есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью БПЛА.

В группировке "Восток" говорят, что цель таких действий состоит в демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений.

"Поэтому ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках", – сказано в сообщении.

Группировка "Восток" официально заявила, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стилы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов.

"Если есть хоть малейшая угроза мирному населению наши защитники огонь не открывают", – говорится в сообщении.

Оккупанты готовят на Донбассе новые провокации — ОТГ "Восток"
Вадим Ребрина
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ВСУ Донбасс провокация
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