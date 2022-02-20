Оккупанты готовят на Донбассе новые провокации — ОТГ "Восток"

Пропагандисты российско-оккупационных войск готовят очередные провокации с обстрелами населенных пунктов на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

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По данным разведки, "главный специалист министерства информации" террористической организации ДНР Александр Гриценко лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника, то есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью БПЛА.

В группировке "Восток" говорят, что цель таких действий состоит в демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений.

"Поэтому ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках", – сказано в сообщении.

Группировка "Восток" официально заявила, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стилы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов.

"Если есть хоть малейшая угроза мирному населению наши защитники огонь не открывают", – говорится в сообщении.

17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.

18 февраля на Донбассе враг провел 66 обстрелов по позициям ВСУ. Погиб военный.

19 февраля боевики открыли огонь по собственным позициям, чтобы обвинить в этом украинскую армию.

Вадим Ребрина

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