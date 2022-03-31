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Оккупанты хотят создать свои "органы власти" в Украине, отбирают "сотрудников" – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 07:48
Оккупанты хотят создать свои
Иллюстративное фото - Генштаб

Руководство РФ рассматривает вопрос о формировании на временно захваченных территориях оккупационных "органов власти". По данным Генштаба ВСУ, в России проходит отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены в Украину.

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Оккупанты намерены создать в Херсонской области очередную псевдореспублику. Для реализации этого сценария работают сотрудники ФСБ, 652 группы информационно-психологических операций и офицеры 12 главного управления российского генштаба. Задача этих подразделений – проводить "разъяснительную работу" с местными органами власти и населением. Также используются видеосюжеты с подставными лицами.

В Генштабе сообщают, что морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации оккупантов остается низким и имеет тенденцию к ухудшению. В подразделениях 60 отдельной мотострелковой бригады 5 общевойсковой армии Восточного военного округа в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий от должностей отстранены два командира взводов.

В соединениях и частях Балтийского флота, в том числе в 79 отдельной мотострелковой бригаде 11 армейского корпуса отмечаются многочисленные случаи отказа продолжать службу и нежелание срочников подписывать контракты.

В Беларуси зафиксировано перемещение техники и войск РФ – вероятно, для перегруппировки подразделений и создания резерва.

Также Генштаб сообщает, что на оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются редкие случаи минирования территории и зданий местных жителей.

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Оксана Житнюк
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ВСУ война генштаб
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