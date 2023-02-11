Оккупанты начали имитировать взлеты МиГ-31К в Беларуси – Беларускі Гаюн
Вчера, 10 февраля, российские и беларуские истребители на аэродроме в Мачулищах, Беларусь, проводили тренировочно-имитационные вылеты, сообщает Беларускі Гаюн. Расследователи склоняются к тому, что целю было сымитировать взлет МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал", при взлете стандартного истребителя типа Су.
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"Вчера, во второй половине дня мы сообщили о двух групповых вылетах авиации ВКС РФ с аэродрома Мачулищи в 13 и 16 часов. Эти вылеты имели ряд странностей, на которые мы впоследствии обратили внимание (самое очевидное — они не вернулись в Мачулищи). Можно было подумать, что МиГи улетели в РФ или упали в болото, но ситуация иная", – говорится в сообщении.
Расследователи говорят, что вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. На протяжении дня они совершали взлеты с аэродрома Мачулищи и звук взлета был крайне похож на взлеты МиГ-31К и А-50, отмечает канал.
"Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, очень вероятно, цель была сымитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа "Су", – говорится в сообщении.
По мнению расследователей, вчера было крайне сложно отличить "Су" от "МиГ" без визуального наблюдения, которое невозможно из-за тумана, снега, дождя.
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- Пресс-секретарь генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отвечая на вопрос о заявлении Украины о том, что российская ракета в ходе атаки 10 февраля против Украины пролетела над территорией Румынии, сослалась на заявление Министерства обороны Румынии.
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