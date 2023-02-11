Оккупанты начали имитировать взлеты МиГ-31К в Беларуси – Беларускі Гаюн

Вчера, 10 февраля, российские и беларуские истребители на аэродроме в Мачулищах, Беларусь, проводили тренировочно-имитационные вылеты, сообщает Беларускі Гаюн. Расследователи склоняются к тому, что целю было сымитировать взлет МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал", при взлете стандартного истребителя типа Су.

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"Вчера, во второй половине дня мы сообщили о двух групповых вылетах авиации ВКС РФ с аэродрома Мачулищи в 13 и 16 часов. Эти вылеты имели ряд странностей, на которые мы впоследствии обратили внимание (самое очевидное — они не вернулись в Мачулищи). Можно было подумать, что МиГи улетели в РФ или упали в болото, но ситуация иная", – говорится в сообщении.

Расследователи говорят, что вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. На протяжении дня они совершали взлеты с аэродрома Мачулищи и звук взлета был крайне похож на взлеты МиГ-31К и А-50, отмечает канал.

"Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, очень вероятно, цель была сымитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа "Су", – говорится в сообщении.

По мнению расследователей, вчера было крайне сложно отличить "Су" от "МиГ" без визуального наблюдения, которое невозможно из-за тумана, снега, дождя.

Утром 10 февраля российские оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net вела хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.

вела хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа. Ранее 10 февраля главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. Румыния эту информацию опровергает, Молдова подтвердила.

Пресс-секретарь генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отвечая на вопрос о заявлении Украины о том, что российская ракета в ходе атаки 10 февраля против Украины пролетела над территорией Румынии, сослалась на заявление Министерства обороны Румынии.

Вадим Ребрина

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