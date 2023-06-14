Оккупанты намекают на подрыв ЗАЭС, чтобы запугать украинцев – Центр при СНБО

Вражеские Telegram-каналы запустили дезинформационно-манипулятивную кампанию по поводу возможного теракта на Запорожской атомной электростанции, цель которой – запугать украинцев. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там сообщили, что российские пропагандисты распространяют провокационное видео, где намекают на подрыв ЗАЭС.

В видеоролике рашисты показали взрыв на Крымском мосту, подрыв "Северного потока 2", а также подрыв Каховской ГЭС.

"Таким манипулятивным методом враг намекает, что все это дело рук Украины и пытается снять с себя ответственность за совершенное", – пояснили в ЦПД.

Заканчивается видео фотографией ЗАЭС и датой 03.07.2023, что свидетельствует о возможном теракте на ядерном объекте.

"Таким образом, рашисты пытаются запугать украинцев, а также создают для себя инфоалиби в случае реализации больной фантазии Путина", – говорится в сообщении.

8 июня регулятор распорядился вывести последний энергоблок ЗАЭС в "холодную остановку".

Однако украинский персонал Запорожской АЭС не может этого сделать из-за препятствий со стороны российских оккупантов.

Читайте также: Разбор | Второго Чернобыля не будет. Вторая Фукусима – может быть. Что нужно знать о ситуации на ЗАЭС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.