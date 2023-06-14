UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты намекают на подрыв ЗАЭС, чтобы запугать украинцев – Центр при СНБО

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 20:21
Оккупанты намекают на подрыв ЗАЭС, чтобы запугать украинцев – Центр при СНБО - Фото
фото Енергоатом ЗАЕС

Вражеские Telegram-каналы запустили дезинформационно-манипулятивную кампанию по поводу возможного теракта на Запорожской атомной электростанции, цель которой – запугать украинцев. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Там сообщили, что российские пропагандисты распространяют провокационное видео, где намекают на подрыв ЗАЭС.

В видеоролике рашисты показали взрыв на Крымском мосту, подрыв "Северного потока 2", а также подрыв Каховской ГЭС.

"Таким манипулятивным методом враг намекает, что все это дело рук Украины и пытается снять с себя ответственность за совершенное", – пояснили в ЦПД.

Заканчивается видео фотографией ЗАЭС и датой 03.07.2023, что свидетельствует о возможном теракте на ядерном объекте.

"Таким образом, рашисты пытаются запугать украинцев, а также создают для себя инфоалиби в случае реализации больной фантазии Путина", – говорится в сообщении.

Читайте также: Разбор | Второго Чернобыля не будет. Вторая Фукусима – может быть. Что нужно знать о ситуации на ЗАЭС

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
терактзаэсцпд
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 