Окупанти натякають на підрив ЗАЕС, аби залякати українців – Центр протидії дезінформації при РНБО

Ворожі Telegram-канали запустили дезінформаційно-маніпулятивну кампанію щодо можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції, мета якої – залякати українців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

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Там повідомили, що російські пропагандисти поширюють провокативне відео, де натякають на підрив ЗАЕС.

У відеоролику рашисти показали вибух на Кримському мосту, підрив "Північного потоку 2", а також підрив Каховської ГЕС.

"Таким маніпулятивним методом ворог натякає, що все це справа рук України і намагається зняти з себе відповідальність за скоєне", – пояснили у ЦПД.

Закінчується відео фотографією ЗАЕС і датою 03.07.2023, що свідчить про можливий теракт на ядерному об'єкті.

"Таким чином рашисти намагаються залякати українців, а також створюють для себе інфоалібі у випадку реалізації хворої фантазії Путіна", – йдеться у повідомленні.

8 червня регулятор розпорядився вивести останній енергоблок ЗАЕС у "холодний зупин".

Проте український персонал Запорізької АЕС не може це зробити через перешкоджання з боку російських окупантів.

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