Оккупанты намерены захватить дамбу Каневской ГЭС. Сводка Генштаба ВСУ за 5 марта

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 00:00 6 марта.

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К нанесению авиационных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях привлекались самолеты Су-35С, Су-34, Су-25 с аэродромов на территории Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида). Кроме того, бомбардировщики Су-34 с аэродрома Бутурлиновка наносили авиационные удары по украинской инфраструктуре в районе Сум.

Установлены сосредоточения подразделений ВС Беларуси в районах беларуских населенных пунктов Грушка (Малоритский район) и Хотислав.

На Полесском направлении группировка войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и Воздушно-десантных войск ВС РФ силами до 18 БТГр (батальонных тактических групп) действует в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

По имеющимся данным, после перегруппировки, подразделения Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск ВС РФ, понесшие значительные потери в районе аэропорта Гостомель, передислоцируют подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии в направлении Белогородки. Враг не оставляет попыток выхода на юго-западную окраину Киева.

На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до 12 БТГр из состава подразделений 41 и 2 общевойсковых армий и 90 танковой дивизии проводит наступательную операцию на северо-востоке Украины.

В направлении Козельца зафиксировано перемещение в 100 единиц вооружения и военной техники, в частности тяжелой огнеметной системы "Буратино".

Идет перегруппировка войск врага на Броварском направлении. Осуществляется выдвижение подразделений в направлении населенного пункта Победа. Оккупанты пытаются подойти к трассе Бровары – Борисполь.

Осуществляется выдвижение подразделений 6 общевойсковой армии и 1 танковой армии Западного военного округа для проведения наступления на Чернигов и Нежин.

На Слобожанском направлении группировка войск Западного ВО силами до 23 БТГр из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии, 14 армейского корпуса Северного флота ВС РФ после многочисленных потерь осуществляет перегруппировку с целью возобновления наступления в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков.

По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до 7 БТГр 1, 2 армейских корпусов и 150 мотострелковой дивизии пытается продолжить наступательные действия в направлении Днепра и Запорожья.

На Северодонецком направлении враг силами до 2 БТГр пытается развить наступление в направлении Изюма. Остановлен по р. Северский Донец. Накапливает живую силу и технику для возобновления наступления.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать город Мариуполь, производить артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры города.

На Николаевском направлении до трех БТГр 7-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск в течение дня вели наступательные действия в направлении города Николаев, но понесли значительные потери. Успеха враг не достиг.

В Запорожском направлении противник силами до 3 БТГр, при поддержке авиации, ведет наступление на Запорожье, в направлении Новой Одессы и Николаева.

На Южно-Бугском и Бессарабском направлениях подразделения оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики находятся в повышенной степени боевой готовности. Нравственно-психологическое состояние личного состава на низком уровне. Большинство военнослужащих не желают участвовать в боевых действиях на территории Украины. В то же время глава самопровозглашенной ПМР Красносельский пока исключает возможность привлечения подразделений ВС ПМР к войне России против Украины.

В течение суток нанесен существенный урон личному составу и технике оккупационных войск: сбиты четыре вертолета, пять самолетов и один БПЛА, совершено несколько авиационных налетов на колонны техники противника, потери уточняются.

Враг продолжает бросать свою технику – только одна из бригад ВСУ захватила и использует для своих нужд около 30 единиц боевых бронированных машин, автомобилей и танков.

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Вадим Ребрина

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