Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: есть погибший, 18 – ранены
16.04.2022, 15:03
Олег Синегубов (скриншот с видео)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из центральных районов города Харьков: один человек погиб на месте, еще 18 – травмированы и госпитализированы. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Сейчас спасатели работают, чтобы ликвидировать последствия.
"Россияне продолжают терроризировать мирное население Харькова и области… Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы", – сообщил глава ОГА.
- 15 апреля оккупанты обстреляли жилой квартал Харькова. Погибли семь человек, среди них – ребенок семи месяцев.
- Ранее сегодня в результате обстрела по Дарницкому району Киева один человек погиб, несколько человек госпитализированы.
- Также, сегодня утром, 16 апреля, во Львовской области сбили четыре крылатые ракеты россиян, которые выпустили из самолетов Су-35.
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