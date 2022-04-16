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Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: есть погибший, 18 – ранены

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 15:03
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: есть погибший, 18 – ранены - Фото
Олег Синегубов (скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из центральных районов города Харьков: один человек погиб на месте, еще 18 – травмированы и госпитализированы. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Сейчас спасатели работают, чтобы ликвидировать последствия.

"Россияне продолжают терроризировать мирное население Харькова и области… Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы", – сообщил глава ОГА. 

  • 15 апреля оккупанты обстреляли жилой квартал Харькова. Погибли семь человек, среди них – ребенок семи месяцев.
  • Ранее сегодня в результате обстрела по Дарницкому району Киева один человек погиб, несколько человек госпитализированы.
  • Также, сегодня утром, 16 апреля, во Львовской области сбили четыре крылатые ракеты россиян, которые выпустили из самолетов Су-35. 

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Наталия Фреик
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обстрел война Харьков
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