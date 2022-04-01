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Оккупанты не смогли обойти позиции ВСУ в районах Попасной и Новотошковского – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 01:08
Оккупанты не смогли обойти позиции ВСУ в районах Попасной и Новотошковского – Генштаб - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты не смогли обойти украинские позиции в районах Попасной и Новотошковского. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 24:00 31 марта.

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В Донецком направлении противник сосредоточен на штурме Мариуполя. Враг увеличил группировку 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих.

36-я отдельная бригада морской пехоты совместно с другими подразделениями удерживает круговую оборону Мариуполя.

Отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах Попасной и Новотошковского.

Отражено наступление противника в районе Марьинки.

На Волынском направлении без изменений.

На Полесском направлении враг перегруппировывается. Вывел в Беларусь до пяти БТГр – после восстановления боеспособности подразделений ожидается их перемещение в другие направления.

На Северском направлении оккупанты отводят часть войск под прикрытием подразделений 1-й танковой армии.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, ведет артобстрелы по инфраструктуре и жилым кварталам.

В районе к югу от Изюма пытается сломить сопротивление, вытеснить Силы обороны и наступать на Славянск. Успеха нет.

Силы обороны продолжают бить врага, рассредоточенного в районе Изюма, Каменки, Тихоцкого.

На Южнобужском направлении противник пытался наступать в направлении Александровки Николаевской области.

Группировка сил обороны Киева продолжает проводить ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.

Враг продолжает усиление группировок войск за счет подразделений Восточного военного округа. Пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.

Наталия Медведева
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война Генштаб ВСУ
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