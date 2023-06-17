Оккупанты несут большие потери, из раненых в Россию эвакуируют только офицеров – Генштаб

Российские оккупанты несут большие потери в войне против Украины, из раненых в Россию эвакуируют только офицеров. Об этом говорится в сводке Генштаба утром 17 июня.

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Как отмечается, россияне продолжают нести большие потери, которые всеми способами пытаются скрыть.

В частности, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры.

Сержантский и рядовой состав независимо от тяжести и сложности ранения подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койко-мест в местах, используемых ими в качестве военных госпиталей.

В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.

Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

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