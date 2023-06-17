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Окупанти зазнають великих втрат, з поранених до Росії евакуюють лише офіцерів – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 07:17
Окупанти зазнають великих втрат, з поранених до Росії евакуюють лише офіцерів – Генштаб - Фото
Мобілізовані в Росії (Скриншот відео)

Російські окупанти зазнають великих втрат у війні проти України, з поранених до Росії евакуюють лише офіцерів. Про це йдеться у зведенні Генштабу вранці 17 червня.

Як зазначається, росіяни й далі зазнають великих втрат, які всіма способами намагаються приховати.

Зокрема, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, за яким евакуації до РФ підлягають виключно офіцери.

Сержантський та рядовий склад незалежно від тяжкості та складності поранення підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.

Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються як військові шпиталі.

  • Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.
  • Сирський повідомив, що керівництво ВСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

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Наталія Медведєва
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