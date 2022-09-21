Оккупанты обстреляли ракетами Харьков. Частично разрушены два жилых дома: фото
21.09.2022, 09:30
Снимок экрана 2022-09-21 в 09.26.05
Российские оккупанты ночью обстреляли жилые кварталы Холодногорского района Харькова. Частично разрушены два многоэтажных дома. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
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В одном из попавших под обстрел домов были заблокированы жители. Сотрудники ГСЧС спасли 10 человек.
По другому адресу один человек получил ранения.
В обоих жилых домах разрушены крыши, верхние этажи, лестничные клетки.
"На данный момент известно о четырех "прилетах" ночью. Один из них пришелся на пустырь возле частных домов. А еще один – на инфраструктурный объект – там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий. Все прилеты в Холодногорском районе", – написал Терехов.
- 20 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может найти деньги, чтобы обезопасить небо над Харьковом от российских ракет, но проблема – произвести необходимые системы противовоздушной обороны.
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