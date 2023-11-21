Оккупанты обстреляли Харьковскую область, в Казачьей Лопани погиб гражданский
21 ноября около 06:00 оккупанты обстреляли поселок Казачья Лопань Харьковского района, один человек погиб. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его данным, обстрелом был поврежден частный жилой дом, произошел пожар. Спасатели обнаружили на месте пожара тело 29-летнего гражданского.
Синегубов также сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли не менее 16 населенных пунктов области – среди них Красная Заря Богодуховского района, Плетеневка, Землянки, Бударки, Федоровка Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района и другие. Кроме погибшего в Казачьей Лопани, других пострадавших среди гражданских не было.
Ранее Генштаб сообщал, что в ночь на 21 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления ударными БпЛА типа Shahed, ракетами С-300 на Донецком направлении и крылатой ракетой Искандер-К из района Джанкоя (Крым). Зафиксированы разрушения центральной городской больницы в Селидово Донецкой области, здания шахты "Котляревская" и другой гражданской инфраструктуры.
- 5 октября 2023 года оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в Грозе Харьковской области, где были поминки по погибшему военнослужащему, в результате чего погибли 53 человека, шестеро ранены. В селе проживало всего 330 человек, на момент обстрела проживало около 100.
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