Оккупанты обстреляли Харьковскую область, в Казачьей Лопани погиб гражданский

21 ноября около 06:00 оккупанты обстреляли поселок Казачья Лопань Харьковского района, один человек погиб. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его данным, обстрелом был поврежден частный жилой дом, произошел пожар. Спасатели обнаружили на месте пожара тело 29-летнего гражданского.

Синегубов также сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли не менее 16 населенных пунктов области – среди них Красная Заря Богодуховского района, Плетеневка, Землянки, Бударки, Федоровка Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района и другие. Кроме погибшего в Казачьей Лопани, других пострадавших среди гражданских не было.

Ранее Генштаб сообщал, что в ночь на 21 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления ударными БпЛА типа Shahed, ракетами С-300 на Донецком направлении и крылатой ракетой Искандер-К из района Джанкоя (Крым). Зафиксированы разрушения центральной городской больницы в Селидово Донецкой области, здания шахты "Котляревская" и другой гражданской инфраструктуры.

5 октября 2023 года оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в Грозе Харьковской области, где были поминки по погибшему военнослужащему, в результате чего погибли 53 человека, шестеро ранены. В селе проживало всего 330 человек, на момент обстрела проживало около 100.

Читайте также: ВСУ: Россия накопила 800 ракет. В прошлом году по энергетике выпустили более 1000 — список

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.