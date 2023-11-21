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Оккупанты обстреляли Харьковскую область, в Казачьей Лопани погиб гражданский

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 09:05
Оккупанты обстреляли Харьковскую область, в Казачьей Лопани погиб гражданский - Фото
Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

21 ноября около 06:00 оккупанты обстреляли поселок Казачья Лопань Харьковского района, один человек погиб. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По его данным, обстрелом был поврежден частный жилой дом, произошел пожар. Спасатели обнаружили на месте пожара тело 29-летнего гражданского. 

Синегубов также сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли не менее 16 населенных пунктов области – среди них Красная Заря Богодуховского района, Плетеневка, Землянки, Бударки, Федоровка Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района и другие. Кроме погибшего в Казачьей Лопани, других пострадавших среди гражданских не было. 

 Ранее Генштаб сообщал, что в ночь на 21 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления ударными БпЛА типа Shahed, ракетами С-300 на Донецком направлении и крылатой ракетой Искандер-К из района Джанкоя (Крым). Зафиксированы разрушения центральной городской больницы в Селидово Донецкой области, здания шахты "Котляревская" и другой гражданской инфраструктуры. 

  • 5 октября 2023 года оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в Грозе Харьковской области, где были поминки по погибшему военнослужащему, в результате чего погибли 53 человека, шестеро ранены. В селе проживало всего 330 человек, на момент обстрела проживало около 100. 

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Сергей Бережной
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