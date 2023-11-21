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Окупанти обстріляли Харківську область, у Козачій Лопані загинув цивільний

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 09:05
Окупанти обстріляли Харківську область, у Козачій Лопані загинув цивільний - Фото
Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

21 листопада близько 06:00 окупанти обстріляли селище Козача Лопань Харківського району, одна людина загинула. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За його даними, обстрілом було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. Рятувальники виявили на місці пожежі тіло 29-річної цивільної.

Синєгубов також повідомив, що минулої доби окупанти обстріляли не менше 16 населених пунктів області – серед них Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка, Землянки, Бударки, Федорівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району й інші. Окрім загиблого у Козачій Лопані, інших постраждалих серед цивільних не було.

Раніше Генштаб повідомляв, що в ніч на 21 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу Shahed, ракетами С-300 на Донецькому напрямку та крилатою ракетою Іскандер-К з району Джанкоя (Крим). Зафіксовано руйнування центральної міської лікарні у Селидовому Донецької області, будівлі шахти "Котлярівська" й іншої цивільної інфраструктури.

  • 5 жовтня 2023 року окупанти завдали удару по кафе-магазину в Грозі Харківської області, де були поминки за загиблим військовослужбовцем, унаслідок чого загинули 53 особи, шестеро поранено. У селі проживало лише 330 осіб, на момент обстрілу мешкало близько 100.

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Сергій Бережний
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