Окупанти обстріляли Харківську область, у Козачій Лопані загинув цивільний
21 листопада близько 06:00 окупанти обстріляли селище Козача Лопань Харківського району, одна людина загинула. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його даними, обстрілом було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. Рятувальники виявили на місці пожежі тіло 29-річної цивільної.
Синєгубов також повідомив, що минулої доби окупанти обстріляли не менше 16 населених пунктів області – серед них Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка, Землянки, Бударки, Федорівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району й інші. Окрім загиблого у Козачій Лопані, інших постраждалих серед цивільних не було.
Раніше Генштаб повідомляв, що в ніч на 21 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу Shahed, ракетами С-300 на Донецькому напрямку та крилатою ракетою Іскандер-К з району Джанкоя (Крим). Зафіксовано руйнування центральної міської лікарні у Селидовому Донецької області, будівлі шахти "Котлярівська" й іншої цивільної інфраструктури.
- 5 жовтня 2023 року окупанти завдали удару по кафе-магазину в Грозі Харківської області, де були поминки за загиблим військовослужбовцем, унаслідок чого загинули 53 особи, шестеро поранено. У селі проживало лише 330 осіб, на момент обстрілу мешкало близько 100.
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