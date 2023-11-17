ЗСУ: Росія накопичила 800 ракет. Минулого року по енергетиці випустили понад 1000 — список

Російські окупанти накопичили понад 800 ракет усіх типів для ударів по українській енергетиці. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, розвідка підрахувала накопичення високоточних ракет — два місяці тому росіяни мали 600 ракет, а зараз уже понад 800.

Він зазначив, що йдеться про "Кинджали", "Іскандери", Х-101/Х-555 і "Калібри". Також у ворога є "Онікс", С-300, Х-55, Х-31, Х-59 та Х-22.

"Є обстріли, але не такі інтенсивні. Зважати на ризики необхідно, можливо, росіяни готуються до повторення торішнього сценарію, але треба пам'ятати, що з вересня 2022 до березня 2023 року включно ворог застосував понад 1000 тільки крилатих ракет і понад 1000 дронів-камікадзе, і в них ще залишалося", — сказав Ігнат.

Спікер ПС підкреслив, що такої кількості ракет, як торік, РФ уже не має, але все одно необхідно очікувати атак на критичну інфраструктуру.

"Калібр" – це крилата ракета морського базування, росіяни запускають їх з кораблів і підводних човнів у Чорному морі. З території півострова противник також б'є протикорабельними ракетами "Онікс", їх запускають із наземних комплексів "Бастіон". Також РФ атакує Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, які запускають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, ракетами Х-22, які запускають дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також аеробалістичними ракетами "Кинджал", які запускають винищувачі МІГ-31К. Крім цього, загарбники запускатимуть по Україні крилаті й балістичні ракети наземного базування типу "Іскандер-К" та "Іскандер-М", а також балістику з комплексів С-300 і С-400.

Нещодавно начальник розвідки Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування й відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

США гадають, як захистити українську енергетику від можливих атак Росії взимку – Держдеп.

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