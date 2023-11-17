ЗСУ: Росія накопичила 800 ракет. Минулого року по енергетиці випустили понад 1000 — список
Російські окупанти накопичили понад 800 ракет усіх типів для ударів по українській енергетиці. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
"Є обстріли, але не такі інтенсивні. Зважати на ризики необхідно, можливо, росіяни готуються до повторення торішнього сценарію, але треба пам'ятати, що з вересня 2022 до березня 2023 року включно ворог застосував понад 1000 тільки крилатих ракет і понад 1000 дронів-камікадзе, і в них ще залишалося", — сказав Ігнат.
Спікер ПС підкреслив, що такої кількості ракет, як торік, РФ уже не має, але все одно необхідно очікувати атак на критичну інфраструктуру.
Також РФ атакує Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, які запускають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, ракетами Х-22, які запускають дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також аеробалістичними ракетами "Кинджал", які запускають винищувачі МІГ-31К.
Крім цього, загарбники запускатимуть по Україні крилаті й балістичні ракети наземного базування типу "Іскандер-К" та "Іскандер-М", а також балістику з комплексів С-300 і С-400.
- Нещодавно начальник розвідки Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування й відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
- Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.
- США гадають, як захистити українську енергетику від можливих атак Росії взимку – Держдеп.
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