ВСУ: Россия накопила 800 ракет. В прошлом году по энергетике выпустили более 1000 — список

Российские оккупанты накопили более 800 ракет всех типов для ударов по украинской энергетике. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, разведка подсчитала накопление высокоточных ракет — два месяца назад у россиян было 600 ракет, а сейчас уже более 800.

Он отметил, что речь идет о "Кинжалах", "Искандерах", Х-101/Х-555 и "Калибрах". Также у врага есть "Оникс", С-300, Х-55, Х-31, Х-59 и Х-22.

"Есть обстрелы, но не такие интенсивные. Учитывать риски необходимо, возможно, россияне готовятся к повторению прошлогоднего сценария, но нужно помнить, что с сентября 2022 по март 2023 года враг применил более 1000 только крылатых ракет и более 1000 дронов-камикадзе, и у них еще оставалось", — сказал Игнат.

Спикер ВС подчеркнул, что такого количества ракет, как в прошлом году, у РФ уже нет, но все равно необходимо ожидать атак на критическую инфраструктуру.

"Калибр" — это крылатая ракета морского базирования, россияне запускают их с кораблей и подводных лодок в Черном море. С территории полуострова противник также бьет противокорабельными ракетами "Оникс", их запускают из наземных комплексов "Бастион". Также РФ атакует Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, ракетами Х-22, которые запускают дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также аэробаллистическими ракетами "Кинжал", которые запускают истребители МиГ-31К. Кроме этого, захватчики будут запускать по Украине крылатые и баллистические ракеты наземного базирования типа "Искандер-К" и "Искандер-М", а также баллистику из комплексов С-300 и С-400.

Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

США думают, как защитить украинскую энергетику от возможных атак России зимой – Госдеп.

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