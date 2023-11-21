Повітряні сили відзвітували про збиті цілі – підтверджують "Іскандер-К" та 9 "шахедів"

Повітряні Сили ЗСУ офіційно підтвердили знищення російської крилатої ракети "Іскандер-К" та дев'яти дронів-камкадзе типу Shahed.

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Як повідомляється, в ніч на 21 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу Shahed, також було випущено чотири зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" з району Джанкоя (Крим).

Підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи ЗСУ знищили дев'ять із десяти дронів-камікадзе та крилату ракету.

Ці дані уточнюють інформацію Генштабу, який раніше повідомляв про збиття всіх десяти "шахедів". За даними командування, зафіксовано руйнування центральної міської лікарні у Селидовому Донецької області, будівлі шахти "Котлярівська" та іншої цивільної інфраструктури.

Вранці Генштаб повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового. За добу на фронті сталось 70 бойових зіткнень.

17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватись на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.

У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада йшлося, що Сили оборони проводять заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі.

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