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Росія вдарила по Україні "Іскандером", ракетами С-300 та дронами Shahed, є прильоти

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 07:06
Росія вдарила по Україні
Пуск ракети "Іскандер-К" (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти вдарили по Україні ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 21 листопада. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що ворог запустив чотири керовані ракети С-300, крилату ракету типу "Іскандер-К" та 11 "шахедів".

Протиповітряна оборона збила "Іскандер" та 10 безпілотників.

Зафіксовано руйнування центральної міської лікарні у Селидовому Донецької області, будівлі шахти "Котляревська" та іншої цивільної інфраструктури.

  • У ніч проти 18 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами: під Одесою є приліт по енергетичному об'єкту.
  • Під Києвом збили всі "шахеди".
  • Пізніше у Міненерго повідомили, що пошкоджений російським дроном енергетичний об'єкт на Одещині – нафтобаза. В результаті атаки понад 3000 одеситів залишилися без світла.

Читайте також: Росія масовано атакувала Україну дронами. Зафіксовано п'ять прильотів

Дмитро Гриниченко
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