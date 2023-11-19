Росія вночі масовано атакувала Україну дронами. Зафіксовано п'ять прильотів

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 листопада. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що ворог запустив 20 безпілотників.

Сили протиповітряної оборони знищили 15 "шахедів".

ОНОВЛЕНО о 08:26. У командуванні Повітряних сил . У командуванні Повітряних сил уточнили , що пуски дронів здійснювалися з Курської області Росії. ППО працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила про спробу атаки на місто, на підльоті ППО збила близько 10 дронів. Постраждалих чи руйнувань не зафіксовано.

У ніч проти 18 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами: під Одесою є приліт по енергетичному об'єкту.

Під Києвом збили всі "шахеди".

Пізніше у Міненерго повідомили, що пошкоджений російським дроном енергетичний об'єкт на Одещині – нафтобаза. В результаті атаки понад 3000 одеситів залишилися без світла.

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