Росія вночі масовано атакувала Україну дронами. Зафіксовано п'ять прильотів
19.11.2023, 08:10
Мобільна група ППО (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 листопада. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що ворог запустив 20 безпілотників.
Сили протиповітряної оборони знищили 15 "шахедів".
ОНОВЛЕНО о 08:26. У командуванні Повітряних сил уточнили, що пуски дронів здійснювалися з Курської області Росії. ППО працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.
Раніше військова адміністрація Києва повідомила про спробу атаки на місто, на підльоті ППО збила близько 10 дронів. Постраждалих чи руйнувань не зафіксовано.
- У ніч проти 18 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами: під Одесою є приліт по енергетичному об'єкту.
- Під Києвом збили всі "шахеди".
- Пізніше у Міненерго повідомили, що пошкоджений російським дроном енергетичний об'єкт на Одещині – нафтобаза. В результаті атаки понад 3000 одеситів залишилися без світла.
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