Россия ночью массированно атаковала Украину дронами. Зафиксировано пять прилетов
19.11.2023, 08:10
Мобильная группа ПВО (Фото: скриншот с видео)
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Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 ноября. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что враг запустил 20 беспилотников.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 "шахедов".
ОБНОВЛЕНО в 08:26. В командовании Воздушных сил уточнили, что пуски дронов осуществлялись из Курской области России. ПВО работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.
Ранее военная администрация Киева сообщила о попытке атаки на город, на подлете ПВО сбила около 10 дронов. Пострадавших или разрушений не зафиксировано.
- В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами: под Одессой есть прилет по энергетическому объекту.
- Под Киевом сбили все "шахеды".
- Позже в Минэнерго сообщили, что поврежденный российским дроном энергетический объект в Одесской области – нефтебаза. В результате атаки более 3000 одесситов остались без света.
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